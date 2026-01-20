Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 10:10

Если нет времени на готовку — этот салат с копченой курицей выручит, он сытный и очень вкусный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат одинаково хорош и для повседневного ужина, и для праздничного стола. Он выглядит аппетитно, быстро готовится и нравится практически всем. Весь секрет в том, что все ингредиенты уже готовы. Не нужно ничего варить или долго нарезать — просто смешал и заправил. Идеально для ситуации, когда гости уже на пороге.

350 г копченых куриных бедер отделяю от кости и нарезаю кубиками. 250 г шампиньонов промываю и нарезаю пластинками. 200 г твердого сыра и 4 отварных яйца натираю на крупной терке.

Все ингредиенты складываю в салатник, добавляю 250 г моркови по-корейски. Заправляю майонезом по вкусу и аккуратно перемешиваю. Даю салату немного пропитаться 10–15 минут перед подачей.

