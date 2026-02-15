Если лень готовить, жарю сырные лепешки на кефире. Читайте и сохраняйте рецепт

Эти сырные лепешки на кефире — гениально простое и невероятно вкусное спасение, когда хочется чего-то домашнего. Их необычность в том, что нежнейшее кефирное тесто с сыром превращается на сковороде в румяные лепешки с тягучей сырной сердцевиной и аппетитной хрустящей корочкой. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, воздушные внутри и золотистые снаружи, они тают во рту, оставляя сливочное послевкусие и легкий аромат зелени. Такие лепешки идеальны к завтраку с чашечкой кофе, к обеду вместо хлеба или просто как перекус, который исчезает со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить новую партию.

Для приготовления вам понадобится: 200 мл кефира, 1 яйцо, 200 г тертого сыра (сулугуни, моцарелла или любой твердый), 200 г муки, 1/2 ч. ложки соды, щепотка соли, зелень по вкусу и масло для жарки. В миске смешайте кефир с яйцом, солью и содой, дайте постоять пару минут. Добавьте тертый сыр и измельченную зелень, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, слегка липкое тесто. Разделите его на 6–8 частей, каждую раскатайте в лепешку толщиной около 1 см. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими, они особенно вкусные с пылу с жару!

