Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 10:00

Если лень готовить, жарю сырные лепешки на кефире. Читайте и сохраняйте рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти сырные лепешки на кефире — гениально простое и невероятно вкусное спасение, когда хочется чего-то домашнего. Их необычность в том, что нежнейшее кефирное тесто с сыром превращается на сковороде в румяные лепешки с тягучей сырной сердцевиной и аппетитной хрустящей корочкой. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, воздушные внутри и золотистые снаружи, они тают во рту, оставляя сливочное послевкусие и легкий аромат зелени. Такие лепешки идеальны к завтраку с чашечкой кофе, к обеду вместо хлеба или просто как перекус, который исчезает со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить новую партию.

Для приготовления вам понадобится: 200 мл кефира, 1 яйцо, 200 г тертого сыра (сулугуни, моцарелла или любой твердый), 200 г муки, 1/2 ч. ложки соды, щепотка соли, зелень по вкусу и масло для жарки. В миске смешайте кефир с яйцом, солью и содой, дайте постоять пару минут. Добавьте тертый сыр и измельченную зелень, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, слегка липкое тесто. Разделите его на 6–8 частей, каждую раскатайте в лепешку толщиной около 1 см. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими, они особенно вкусные с пылу с жару!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Эта курица в соусе с паприкой и сладким перцем стала нашим любимым ужином — готовится в одной сковороде
Общество
Эта курица в соусе с паприкой и сладким перцем стала нашим любимым ужином — готовится в одной сковороде
Пеку каждые выходные и просят еще — все дело в начинке: блины с жюльеном
Общество
Пеку каждые выходные и просят еще — все дело в начинке: блины с жюльеном
Натерла, посолила и сразу жарить. Картофельные деруны — получаются золотистые, нежные, с хрустящей корочкой
Общество
Натерла, посолила и сразу жарить. Картофельные деруны — получаются золотистые, нежные, с хрустящей корочкой
Домашняя шаурма: 4 лучших рецепта сытной закуски — лучше, чем в ларьке
Семья и жизнь
Домашняя шаурма: 4 лучших рецепта сытной закуски — лучше, чем в ларьке
Чкмерули по-ленивому: куриные бедра в сливочно-чесночном соусе томятся в духовке, а я отдыхаю с бокалом игристого. Топовый рецепт
Общество
Чкмерули по-ленивому: куриные бедра в сливочно-чесночном соусе томятся в духовке, а я отдыхаю с бокалом игристого. Топовый рецепт
рецепты
кулинария
оладьи
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Недоговороспособна»: политолог о затягивании Зеленским мирных переговоров
Военные эксперты разоблачили провал украинской ракеты
Мошенники придумали способ обмана россиян с помощью «подарков»
«На грани катастрофы»: Кличко забил тревогу из-за обстановки в Киеве
В Таиланде перевернулся автобус с полусотней пассажиров
В Турции появилось плавучее отделение банка
Более 10 человек пострадали после взрыва на карнавале
Россиянам напомнили, почему 15 февраля нельзя убираться и унывать
В Раде высмеяли выступление Зеленского в Мюнхене
Стало известно, на что осмелилась Финляндия у российских границ
В России заканчивается эра микрозаймов «за пять минут»
Поезд проехал по упавшей на рельсы пенсионерке
Петунии цветут до заморозков — секретная подкормка в марте: дрожжи и аквариумная вода для пышных кустов
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги
Депутат Рады сравнил Зеленского с «бешеной макакой»
В ВСУ начали вербовать женщин из Латинской Америки
МИД России дал Украине одно обещание касаемо дня голосования
Силы ПВО уничтожили 88 дронов ВСУ над российскими регионами за два часа
Юрист назвала пять причин для отказа банка вернуть деньги со вклада
Песков заявил о популярности Путина среди россиян всех возрастов
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.