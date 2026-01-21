Если хотите удивить гостей домашними сладостями — этот зефир точно произведет фурор

Этот рецепт открывает простор для фантазии! Можно делать зефир разных цветов, используя натуральные соки, создавать различные фигурки и раскрашивать их пищевыми фломастерами — настоящий простор для творчества!

Для сиропа смешиваю 120 г сока с 10 г агар-агара, оставляю на 10 минут. Затем добавляю 230 г сахара, довожу до 110 °C. Снимаю с огня, добавляю 250 г яблочного пюре и 50 г глюкозного сиропа.

70 г яичных белков взбиваю с 70 г сахара до плотных пиков. Тонкой струйкой вливаю горячий сироп в белки, продолжая взбивать на высокой скорости 5–7 минут. В конце добавляю 0,5 г лимонной кислоты.

Массу разделяю на части, подкрашиваю водорастворимыми красителями. Отсаживаю через кондитерский мешок с насадками фигурки елочек и снеговиков на пергамент. Оставляю на 12–24 часа для подсыхания. Готовый зефир соединяю половинками, украшаю кремом и пищевым фломастером.

