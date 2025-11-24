Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 08:19

Если гречка, то в таком виде — готовлю ароматные и сытные гречаники с начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Гречаники хороши в любом виде — горячими и холодными, как самостоятельное блюдо или как гарнир. Их можно взять с собой на работу или на пикник — они не теряют вкуса.

Отвариваю 1 стакан гречневой крупы в подсоленной воде до готовности. Для грибной икры 50 г сушеных грибов заранее замачиваю, затем отвариваю и прокручиваю через мясорубку. Одну луковицу и одну морковь пассерую в растительном масле, добавляю грибы, немного солю и тушу 5–7 минут.

Смешиваю готовую гречневую кашу с грибной икрой. Добавляю 1 яйцо и 2 ст. л. муки, тщательно вымешиваю. Формирую из массы котлеты круглой или продолговатой формы. Обжариваю гречаники в топленом сливочном масле с двух сторон под крышкой до румяной корочки.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

