31 марта 2026 в 12:02

Если дома есть капуста — готовлю из неё шарлотку: невероятный пирог за копейки. И ещё — крабовый соус

Эта несладкая шарлотка из капусты — настоящее спасение, когда нужно быстро накормить семью из простых продуктов. Получается мягкий, сочный и очень уютный, как домашняя выпечка из детства. А если подать его с нежным крабовым соусом — вкус становится совсем новым и неожиданным.

Ингредиенты

Мука — 200 г, кефир — 150 мл, майонез — 100 мл, яйца — 3 шт, сода — 1/2 ч. л., соль — по вкусу; капуста белокочанная — 500 г, морковь — 1 шт, соль — по вкусу; крабовые палочки — 150 г, сметана — 2 ст. л., майонез — 1 ст. л., чеснок — 1 зубчик.

Приготовление

В миске смешайте яйца, кефир, майонез, соль и соду, затем добавьте муку и перемешайте до консистенции густого теста, как на оладьи. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите и обжарьте на сковороде до мягкости, слегка посолив.

Форму смажьте или застелите пергаментом, вылейте часть теста, распределите капустную начинку и сверху залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут до румяной корочки.

Пока пирог готовится, сделайте соус: мелко нарежьте крабовые палочки, смешайте со сметаной, майонезом и измельчённым чесноком — получается нежный, слегка пикантный соус. Подавайте пирог тёплым или остывшим, щедро дополняя крабовым соусом.

Ранее мы делились рецептом драников как в ресторане. Копеечные продукты, а вкус на миллион.

Проверено редакцией
Салат за копейки: капуста с морковью, яблоком и секретной заправкой
Теплый салат с пекинской капустой, который хочется есть ложкой
Замешиваю тесто на кефире — и пеку пирог с вишней вкуснее любой песочной выпечки. Получается нежнее и сочнее, а готовится в два раза быстрее
Жарю яблоки и беру пачку творога — обалденный пирог за 15 минут. Никакой мороки, а вкус как из кондитерской
Морская капуста снова полюбилась семье: салат с крабовыми палочками и зеленью — идеально для весны
капуста
пироги
крабовые палочки
шарлотка
Ольга Шмырева
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
