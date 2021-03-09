Эскалатор с пузатыми колоннами станет самым длинным в метро Москвы

https://static.news.ru/photo/ddd7ba18-80d7-11eb-9088-96000091f725_660.jpg Фото: stroi.mos.ru

Самый длинный эскалатор в метрополитене Москвы установят на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ), передают представители столичного департамента транспорта. Его протяжённость составит 130 метров. Открыть объект собираются в 2022 году. Кроме того, на пересадочном узле установят колонны диаметром в 2,5 м., стальные шары и фарфоровые чайники. Станция станет самой глубокой на БКЛ — коммуникации уйдут под землю на 70 м.

С вводом этой станции («Марьиной Рощи». — NEWS.ru) БКЛ улучшится транспортное обслуживание района Марьина роща, а также снизится загрузка Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий подземки. <...>С «Марьиной Рощи» можно будет сделать пересадку на одноимённую станцию Люблинско-Дмитровской линии, — говорится в сообщении на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Дизайн «Марьиной Рощи» определили по итогам международного архитектурного конкурса. Колонны на платформах напомнят пузатые фарфоровые чайники, а мраморные плиты словно покроют мелкими трещинами. Полу выполнят из гранита, потолок сделают сводчатым из максимально бесшовных панелей. Благодаря спрятанной подсветке он покажется пассажирам бесконечным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва за три года получит ещё 25 станций метро, рассказал журналистам после утверждения Адресной инвестиционной программы (АИП) на 2021–2023 годы заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Протяжённость новых путей составит около 58 км.