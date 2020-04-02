Ещё трое скончались от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека с воспалением лёгких и положительными результатами тестов на COVID-19 умерли в столице, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Все скончавшиеся пациенты имели сопутствующие заболевания, в том числе — повышенное давление, кардиосклероз, заболевания лёгких и сахарный диабет, одна из них недавно вернулась из зарубежной поездки. Возраст скончавшихся — от 63 до 72 лет, передаёт ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Как писал NEWS.ru ранее, различные меры ответственности за нарушение рекомендации не покидать жильё без особой необходимости будут применяться и к инфицированным коронавирусом гражданам, и к здоровым, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.