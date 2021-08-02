Ещё два человека умерли после ЧП на химкомбинате под Ростовом

Число жертв ЧП на ФКП «Комбинат Кaменский» в Ростовской области выросло до шести. Сегодня скончались ещё два человека. Об этом сообщил источник порталу 161.RU.

К сожалению, ещё два человека умерли. Таким образом, уже шесть погибших: две женщины и четверо мужчин. Врачи борются за жизнь последнего выжившего мужчины, — говорится в сообщении.

В живых остаётся только один сотрудник той дежурной смены — 33-летний бригадир Александр Красников. Он по-прежнему находится в коме, подключён к аппарату ИВЛ, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошёл взрыв на химкомбинате «Каменский». По предварительным данным, загорелось оборудование в одном из цехов. Причина возгорания пока не установлена.

Администрация предприятия сообщила, что в настоящее время основное оборудование цеха находится в рабочем состоянии. Вредных выбросов в атмосферу не поступило. Пострадали семь человек, у шестерых — 100% химических ожогов тела, ещё у одного человека — 80%.

Врачи ввели одного из пострадавших при взрыве на химкомбинате в Ростовской области в медикаментозную кому.