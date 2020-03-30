https://static.news.ru/photo/310342a0-7294-11ea-97a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

От коронавирусной инфекции нового типа вылечились ещё четыре человека в Подмосковье.

Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ещё четыре пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны из стационаров после выздоровления. Заболевание протекало в лёгкой форме, — говорится в сообщении.

По данным на 30 марта, в РФ зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. За весь период по России выздоровели 66 человек, умерли девять.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил о принципиальном значении слаженной работы властей всех уровней в ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, президент поручил задействовать все лабораторные мощности для тестирования граждан на коронавирус.