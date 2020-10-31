Ещё 3241 человек в Москве вылечился от коронавируса

Выписался из московских больниц по выздоровлении ещё за минувшие сутки 3241 пациент с ранее диагностированным коронавирусом, сообщила 2 ноября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра подчеркнула, что число выздоровевших в городе продолжает расти и превысило 318 тысяч человек,
После лечения врачи проводят исследования для подтверждения выздоровления и дают рекомендации. Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы, обратившись на специальную горячую линию.
Как писал NEWS.ru, 2 ноября американский Университет Джонса Хопкинса обнародовал статистику, согласно которой с начала пандемии в мире зафиксировано 46 500 057 случаев заражения коронавирусом.