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Ещё 3241 человек в Москве вылечился от коронавируса

09:18, 02 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выписался из московских больниц по выздоровлении ещё за минувшие сутки 3241 пациент с ранее диагностированным коронавирусом, сообщила 2 ноября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что число выздоровевших в городе продолжает расти и превысило 318 тысяч человек, передаёт РИА Новости.

После лечения врачи проводят исследования для подтверждения выздоровления и дают рекомендации. Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы, обратившись на специальную горячую линию.

Как писал NEWS.ru, 2 ноября американский Университет Джонса Хопкинса обнародовал статистику, согласно которой с начала пандемии в мире зафиксировано 46 500 057 случаев заражения коронавирусом.

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