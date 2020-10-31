Ещё 3241 человек в Москве вылечился от коронавируса

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Пассажиры столичного метрополитена получили возможность оплачивать проезд на двух линиях со скидкой. Стартовал эксперимент по снижению цен на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской ветках.

Как сообщает «Москва 24», скидка действует в будние дни в течение двух временных промежутков — с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 9:15. Отмечается, что по билету...