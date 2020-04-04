Проценко: 25 вылечившихся от COVID-19 выписаны из больницы в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/4a729ef4-765c-11ea-8d1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из больницы в Коммунарке выписаны ещё 25 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом на своей официальной странице в социальной сети сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

Он отметил, что в данный момент на лечении в больнице состоит 321 человек.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 22 человека. К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены шесть пациентов, у них диагностирован COVID-19. За сутки в больницу поступило 45 человек, выписано 47, 25 из них вылечились от коронавируса, — написал Проценко в Facebook.

Как ранее писал NEWS.ru, семь пациентов, у которых был подтверждён диагноз COVID-19, скончались за сутки в Москве.

Всего в стране зарегистрирован 4731 заболевший в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 333 человек. Болезнь уже унесла жизни 43 россиян.