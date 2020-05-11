Ещё 1820 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве

https://static.news.ru/photo/65d30678-941d-11ea-a69f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы за прошедшие 24 часа от коронавирусной инфекции нового типа вылечились ещё 1820 человек. Об этом 12 мая рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что теперь число вылечившихся от коронавируса в городе достигло 19 642 человек.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1820 пациента. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 19 642, — приводит слова Раковой РИА Новости.

По информации на 12 мая, в мире коронавирусом заразились 4,1 млн человек, более 286 тысяч умерли, свыше 1,4 млн выздоровели.

В России — 221 344 заболевших, 11 656 случаев было выявлено за последние сутки. По стране — 39 801 человек выздоровел, 2009 умерли.

В Москве 115 909 человек заболели, 6169 случаев выявлено за последние 24 часа. Более 17 тысяч пациентов выздоровели, 1124 умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, рекомендация носить медицинские маски и перчатки в общественных местах столицы становится обязательным требованием с 12 мая.

Также, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, комплект защитных средств необходимо надевать в такси, в общественном транспорте и на рабочих местах.