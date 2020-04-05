Ещё 12 переболевших коронавирусом выписали из больниц в Москве

https://static.news.ru/photo/d01871f6-77dc-11ea-997d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились ещё 12 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие выходные ещё 12 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Всего в Москве на сегодняшний день уже 210 выздоровевших, — цитирует её ТАСС.

По словам заммэра, у всех выписанных повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Ранее NEWS.ru писал, что в России выявили 954 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Таким образом, общее число инфицированных достигло 6343 в 80 регионах.

По состоянию на 6 апреля число летальных исходов составило 47. Выздоровели 406 человек. Всего по стране проведено более 758 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

В мире насчитывается около 1,28 млн инфицированных, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц.