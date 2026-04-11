Еще вчера не подумал бы, что буду печь хлеб сам — этот ПП-рецепт меня покорил с первого раза

Цельнозерновой хлеб — это не просто альтернатива белому. Это другой уровень: насыщенный вкус с легкой кислинкой, плотная влажная текстура мякиша и, главное, длительное чувство сытости.

Что понадобится

Теплая вода (около 35 °C) — 350 мл, сухие дрожжи — 7 г (или 20 г прессованных), сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., цельнозерновая пшеничная мука — 500 г, растительное масло — 2 ст. л.

Как готовлю

В глубокой миске растворяю дрожжи и сахар в теплой воде, оставляю на 15 минут в тепле под полотенцем для активации — на поверхности должна появиться пена.

В опару добавляю соль и просеянную муку, начинаю замес. Тесто из цельнозерновой муки будет довольно липким и плотным. Вымешиваю около 10 минут, затем вливаю растительное масло и продолжаю замес, пока масса не станет однородной и не начнет отставать от рук.

Формирую шар, перекладываю в смазанную маслом миску, накрываю и убираю в теплое место на 1–1,5 часа для подъема — объем должен увеличиться вдвое.

Обминаю подошедшее тесто, снова формирую в шар и даю постоять под полотенцем еще 40 минут. После этого выкладываю тесто на припыленную мукой поверхность, слегка обминаю и оставляю «отдыхать» на 20 минут.

Формую батон или два небольших, перекладываю на противень с пергаментом и оставляю для расстойки на 40 минут. Духовку разогреваю до 220 °C.

Ножом делаю на батоне 3–4 косых надреза под углом 45 градусов. Выпекаю первые 12 минут при 220 °C, затем снижаю температуру до 170 °C и выпекаю еще 20–25 минут до золотистой корочки.