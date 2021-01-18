Ещё одна категория «досрочных» пенсионеров появится в 2021 году

https://static.news.ru/photo/e2b2c470-59f3-11eb-bfc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov / globallookpress

В этом году в России появится ещё одна категория россиян, которая выйдет на пенсию досрочно, это медики, которые борются с коронавирусом. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с НСН.

Она подчеркнула, что месяц работы с ковидными больными будет считаться за три, поэтому многие медицинские работники смогут пересчитать срок своего выхода на пенсию.

Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равен трём месяцам. Возможность выхода на пенсию будет пересчитана, — сказала Кусайко.

Сенатор напомнила, что врачи уже сейчас могут воспользоваться другой льготой — на покупку машины до 1,5 млн рублей. То есть государство вернёт до 375 тыс. рублей.

Кроме того, врачи и медицинский персонал могут приватизировать служебное жильё при определённом уровне профессионального стажа. Эта программа действует только в регионах, но пользуется огромной популярностью, сообщила Кусайко.

Чтобы хорошо жить на пенсии, россиянам нужно чуть больше 45 тысяч рублей на ежемесячные расходы, писал ранее NEWS.ru. Также спокойной можно назвать старость, когда есть собственное жильё, так считают 98% опрошенных граждан.