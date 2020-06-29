Эсеры предложат Мишустину ликвидировать ФОМС

https://static.news.ru/photo/fbb38800-ba1c-11ea-9de3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фракция «Справедливая Россия» намерена во время отчёта правительства в Госдуме предложить премьер-министру Михаилу Мишустину ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу лидера фракции Сергея Миронова, ФОМС, по мнению эсеров, является абсолютно ненужным посредником в медицине, который съедает огромное количество денег.

Это как раз те самые деньги, которых так не хватает нашему здравоохранению, — считает Миронов.

По его словам, вместо ФОМС следует принять за основу бюджетную систему планирования расходов со стимулирующими выплатами.

Отчет правительства в Госдуме запланирован на 22 июля. «Справедливая Россия» подготовила более 20 вопросов, которые касаются самых разных сфер жизни — образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, госзакупок и других.

Ранее NEWS.ru писал, что фракция «Справедливая Россия» предложила свой «более гуманный» для среднего класса вариант налогообложения. По словам её лидера Сергея Миронова, повышенное налогообложение должно распространяться на очень небольшую группу людей — чуть более 20 тысяч человек. По его подсчётам, сумма доходов этой группы превышает четыре триллиона рублей и благодаря повышению НДФЛ в бюджет дополнительно поступит около 450 млрд рублей.