Пандемия коронавируса повлияла на распространение свиного гриппа Онищенко: свиной грипп распространяется за счет ослабленного коронавирусом иммунитета

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Заслуженный врач России Геннадий Онищенко заявил, что на распространение свиного гриппа повлияли ослабленный после коронавируса иммунитет и стресс, передает РИА Новости. Он назвал болезнь достаточно агрессивной с точки зрения клинических проявлений.

Мы три года с вами жили в пандемии. У нас более 21 миллиона переболевших, это официальная статистика. А это значит ослабленный иммунитет. Те, кто не переболел благодаря прививке или мерам предосторожности, все равно находились в состоянии хронического стресса, а хронический стресс, он неблагоприятно сказывается на состоянии иммунной системы... Это первое. Второе — сам по себе он достаточно агрессивный с точки зрения клинических проявлений, это тоже играет свою роль, — заявил Онищенко.

По данным Роспотребнадзора, количество заболевших гриппом и ОРВИ в России выросло на 18,5% по сравнению с прошлой неделей. Наибольшее распространение получил штамм гриппа А(H1N1)-2009, он же — свиной грипп. Болезнь выявлена в 55 субъектах России. Тем временем продолжается прививочная кампания против гриппа. Привито уже более 66,5 миллиона человек, или 45,5% от численности населения.

По словам Онищенко, для эффективной борьбы с ростом заболеваемости нужно довести число привитых хотя бы до 70 миллионов человек.

Ранее в Калининградской области жителей призвали вновь носить маски в общественных местах. Также органам здравоохранения, образования, социального обслуживания рекомендовано ввести меры профилактики и противоэпидемические мероприятия.