Эпидемиологи предполагают, что в России пройден пик заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/e8ae83c8-5719-11eb-92dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, уже пройден, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, в настоящее время специалисты наблюдают некоторую тенденцию к стабилизации ситуации.

И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден, — цитирует Пшеничную ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказала, что показатели заболеваемости коронавирусом, которые фиксировались в России осенью, вряд ли повторятся.

За прошедшие сутки в РФ зафиксировали 24 715 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 3 520 531. По данным оперштаба по борьбе с пандемией, количество активных случаев составляет 546 356. Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 27 636 человек — до 2 909 680. Жертвами COVID-19 стали 555, всего зарегистрировано 64 495 летальных исходов.