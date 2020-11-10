Эпидемиолог сообщила, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/7c3eeb70-233d-11eb-8c3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост заболеваемости коронавирусом на территории России продлится ещё минимум 7–10 дней. Ситуация с пандемией оказалась крайне нестабильной, о пике заражаемости говорить ещё рано. Об этом 10 ноября заявила замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что несколько дней подряд подсчёты новых случаев заражения показывали стабильные цифры. Однако после этого заболеваемость снова пошла вверх.

По словам Пшеничной, рост числа новых случаев коронавируса в стране продолжится из-за регионов. Дело в том, что в субъектах РФ пандемия началась в разное время. Поэтому пиковые значения роста уровня заболеваемости будут достигнуты не одновременно.

Эксперт напомнила, что циркуляция респираторных вирусов становится менее активной с приходом минусовых температур. Однако сейчас человечество имеет дело с новым вирусом, поэтому делать прогнозы трудно. Тем более эта задача усложняется ввиду слишком большого количества факторов, которые могут повлиять на распространение COVID-19. В их числе врач назвала и погодные условия, и соблюдение мер безопасности.

Следует понять, что игнорирование элементарных мер профилактики позволяет вирусу беспрепятственно циркулировать среди населения, приводя к росту как заболеваемости, так и числа госпитализаций. Об этом сообщается и в других странах, — цитирует Пшеничную «Интерфакс».

На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 20 977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 1 817 109 человек, писал NEWS.ru.