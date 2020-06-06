Эпидемиолог предупредил о высоком риске заражения коронавирусом в самолёте

https://static.news.ru/photo/fc030c70-a8bc-11ea-9460-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Риск заразиться коронавирусом во время путешествия на самолёте крайне высок. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии Виктор Ларичев.

По его словам, при нынешней организации авиаперевозок «это реальный путь заражения, особенно респираторными инфекциями».

Хорошо, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — NEWS.ru) перешла на ношение масок всеми, всегда. Мы не будем их носить пожизненно, но что-то надо делать: в самолётах, например. Либо что-то делать с вентиляцией в самолёте, либо в масках летать, — рассказал Ларичев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он также отметил, что прежние рекомендации ВОЗ о том, что маски следует носить только заражённым, оказались неверными. По его мнению, именно с этим связан пересмотр организацией своих требований.

По словам эпидемиолога, от того, что пассажиры в самолёте будут в масках, «хуже не будет».

Ранее, как писал NEWS.ru, ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок для защиты от коронавируса. Так, специалисты посчитали более эффективным надевать их всем работникам медучреждений, а не только тем, которые контактируют с пациентами. Помимо этого, людям старше 60 лет было рекомендовано носить защитные маски постоянно, если нет возможности обеспечить социальную дистанцию.

Незадолго до этого Роспотребнадзор разрешил авиакомпаниям продавать все места на рейсы в самолётах. Ведомство отменило требование по 50-процентной загрузке лайнеров. Там заявили, что такое решение пойдёт авиаотрасли на пользу. Тем не менее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о необходимости обеспечивать социальную дистанцию при посадке и транспортировке пассажиров от терминала к воздушному судну.