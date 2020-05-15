Попова сообщила об обязательном дистанцировании при посадке в самолёт

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Квартиру сицилийского пенсионера, который выстрелил из арбалета из-за ссоры с соседом, итальянским полицейским пришлось брать штурмом. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в провинции Рагуза в городке Витторио. 68-летний мужчина поругался с одним из жителей своего дома и, разгорячившись, выстрелил в обидчика. Районное полицейское управление отметило, что отношения между ними...