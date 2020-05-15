Происшествия

Попова сообщила об обязательном дистанцировании при посадке в самолёт

14:35, 31 мая 2020 12
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об обязательном социальном дистанцировании при посадке в самолёт. Она подчеркнула, что расстояние между пассажирами не должно изменяться.

Здесь тоже определённое регулирование предполагает, что дистанция, которая соблюдалась на входе в самолёт, при нахождении в самолёте и на выходе, не должна меняться. Должно быть социальное дистанцирование, на этом этапе нашей жизни это обязательное условие, — цитирует Попову РИА Новости.

Также она подчеркнула, что аэропорт обязан сделать несколько рейсов автобуса для посадки пассажиров.

Иначе он не выполнит свои обязательства перед пассажирами, — добавила она.

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