Роспотребнадзор отменил лимит по частичной загрузке самолётов

https://static.news.ru/photo/37d4ed62-a3d2-11ea-8966-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпаниям разрешили продавать все места на рейсы в самолётах. Роспотребнадзор отменил требование по 50% загрузке лайнеров. В ведомстве рассчитывают, что подобное решение пойдёт авиаотрасли только на пользу.

Как сообщает «Коммерсант», в Минтрансе и Росавиации не поддерживали требование по введению лимита заполняемости салона. Там отметили, что пассажиропоток в апреле и мае резко упал. Итогом стали рекордные для того времени убытки авиаперевозчиков.

У людей закончились деньги, и спроса на перевозки не наблюдается, — подчеркнул источник издания.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что в случае утверждения лимита цена самых дешёвых билетов в самолёт будет начинаться от 70 тысяч рублей. Это поставило бы авиаперевозки в тупик.

Требование по рассадке пассажиров с целью соблюдения социальной дистанции во время пандемии появилось в рекомендациях, утвержденных Росавиацией 18 мая. В документе отмечалось, что количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест, писал NEWS.ru.