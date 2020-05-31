Роспотребнадзор отменил лимит по частичной загрузке самолётов

Авиакомпаниям разрешили продавать все места на рейсы в самолётах. Роспотребнадзор отменил требование по 50% загрузке лайнеров. В ведомстве рассчитывают, что подобное решение пойдёт авиаотрасли только на пользу.
Как
У людей закончились деньги, и спроса на перевозки не наблюдается, — подчеркнул источник издания.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что в случае утверждения лимита цена самых дешёвых билетов в самолёт будет начинаться от 70 тысяч рублей. Это поставило бы авиаперевозки в тупик.
Требование по рассадке пассажиров с целью соблюдения социальной дистанции во время пандемии появилось в рекомендациях, утвержденных Росавиацией 18 мая. В документе отмечалось, что количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест, писал NEWS.ru.
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