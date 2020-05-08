Эпидемиолог оценил возможность отпуска россиян этим летом

https://static.news.ru/photo/ada97502-9109-11ea-8172-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Ситуация с COVID-19 может стабилизироваться к середине лета. Если власти страны готовы будут сразу открыть границы, то россияне смогут провести свои отпуска за границей. Такое мнение высказал руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов.

Думаю, что эпидемиологическая обстановка улучшится к середине августа, после этого границы РФ откроют и люди могут начать путешествовать, — цитирует его URA.RU.

По словам Ершова, насколько пандемия пойдёт на спад, зависит от поведения самих россиян. Если они будут соблюдать режим самоизоляции, то ограничения будут ослаблены раньше.

В России общее число инфицированных достигло 187 859. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В общей сложности с начала распространения инфекции зафиксировано 1723 летальных исхода.

Ранее исследователи установили главную причину повсеместного распространения COVID-19. Они проанализировали ряд социально-экономических факторов и пришли к выводу, что увеличение числа заражённых коронавирусом напрямую связано с путешествиями, писал NEWS.ru.