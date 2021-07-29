Енот разнёс алкогольный магазин в Краснодаре и попал на видео

В Краснодаре дикий енот разнёс алкогольный магазин. Его уже прозвали «нарушителем с вафлями». Видео вторжения публикует Life Shot.

Как оказалось, животное проникло в торговую точку ночью. Сотрудники магазина обнаружили зверя в коробке, когда тот уже доедал пачку вафель. Для выдворения нарушителя был вызван отряд муниципальных спасателей.

В результате слаженной работы енота сумели поймать и вывезти в лес в коробке из-под шампанского. Животное отпустили на волю. По всей видимости, «пушистый дебошир» ещё не скоро вернётся за новой добычей.

Ранее во Флориде местная жительница ночью вызвала полицейских, услыхав подозрительный шум в шкафу. Приехавшие на вызов правоохранители опознали в злоумышленнике обыкновенного енота. Полицейские попытались поймать животное, набросив на него одежду, но енот быстро спрятался под кроватью.