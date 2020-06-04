Елизавета Пескова призналась в желании гулять «ночи напролёт»

https://static.news.ru/photo/1dd51932-a6f7-11ea-825a-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: lisa_peskova/instagram.com

Дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета рассказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru, в чём лично для неё оказалась главная сложность самоизоляции.

По словам девушки, она не очень любит посиделки в кафе, редко ходит в кино, театры и музеи. Поэтому к такому образу жизни ей не привыкать, хоть и терпеть его не может.

Я яркий представитель Anti Social Social Club. Люблю выйти редко, но метко! Но признаюсь, спустя три месяца самоизоляции мне уже захотелось гулять днями и ночами напролёт! — рассказала Пескова в интервью NEWS.ru.

Как отметила Елизавета, ничто не заменит живого общения с друзьями. Хоть с ними она и так общается по FaceTime, так как они живут в разных странах, а в Москву приезжают редко, от таких «созвонов» становится только грустнее.

Главная сложность во время самоизоляции, по мнению Елизаветы Песковой, это закрытые спортзалы.

Мне очень трудно поддерживать себя в форме именно без беговой дорожки. Заказала одну в аренду, но она до меня так и не дошла. Спорт и хорошая форма для меня — залог мотивации и во всём остальном! — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова высказалась о том, как страна справляется с пандемией. По её мнению, Россия делает это достойно, делает много и даже в чём-то «перебарщивает».