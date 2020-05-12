Елизавета Пескова отреагировала на госпитализацию отца с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9d426508-9455-11ea-a6fe-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: lisa_peskova/instagram.com

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в разговоре с журналистами отреагировала на госпитализацию отца с заражением коронавирусной инфекцией нового типа.

По словам девушки, она живёт отдельно от родителя и в последний раз общалась с ним лично примерно десять дней назад. Как отметила Пескова, они с отцом созваниваются несколько раз в сутки. Дочь пресс-секретаря главы государства подчеркнула, что очень волнуется за здоровье своего папы, однако комментировать его самочувствие отказалась.

Сама Елизавета, по её собственному признанию, абсолютно здорова.

Надеюсь умников, которые не верят в коронавирус уже не осталось, и все осознали серьёзность ситуации, — заявила дочь Пескова в разговоре с журналистами издания «Газета.ru».

Пресс-секретарь президента РФ 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом. Он уточнил, что в настоящее время находится в больнице. Песков также рассказал, что с российским лидером Владимиром Путиным лично он не общался уже больше месяца.

Как писал NEWS.ru, ранее с COVID-19 была госпитализирована супруга Пескова Татьяна Навка.