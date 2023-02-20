Елена Малышева назвала таблетки, которые замедляют деменцию Малышева заявила, что прием статинов и метформина замедляет развитие деменции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того, чтобы максимально обезопасить себя от рисков проявления деменции, человек должен держать в норме показатели сахара, холестерина и давления, заявила в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале телеведущая Елена Малышева. По ее словам, справиться с этим поможет прием статинов и метформина, а также различных средств от повышенного давления. Малышева утверждает, что каждый препарат замедляет развитие деменции на 30%.

Телеведущая отметила, что сахарный диабет разрушает сосуды в мозге, а также приводит к атеросклерозу, за счет чего у человека может развиться деменция. Метформин способен понизить уровень сахара в организме. Статины же предотвращают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, которые также могут сказаться на развитии слабоумия.

Малышева подчеркнула, что предельная допустимая норма давления у человека — 120 на 80. Уровень сахара в крови не должен превышать значения в 6 мМ. При нарушении показателей риск возникновения деменции увеличивается в разы. Телеведущая советует по возможности принимать сразу и метформин, и статины, и таблетки от давления.

На одной из предыдущих передач Малышева объясняла, что превышение нормальных показателей артериального давления на 10 увеличивает риск развития слабоумия на 20–22%. Если же норма давления была превышена на 50 мм, появление болезни Альцгеймера практически неизбежно.

Ранее невролог Александр Комаров в беседе с NEWS.ru развеял миф о пользе пива при борьбе с деменцией. По его словам, любое спиртное наносит несопоставимый вред организму. Так он прокомментировал исследование ученых из Южной Кореи, согласно которому у выпивавших по одному стакану пива или бокалу вина пациентов риск развития деменции снижался на 21% по сравнению с трезвенниками.