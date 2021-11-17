Элемент советского интерьера стал хитом у дизайнеров

Экономический кризис привёл к популярности в России дизайна Mid-century modern (модерн середины века). К этому направлению можно отнести люстру «Спутник», которую изготовили к запуску первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Выпущенную на ереванском заводе люстру в народе назвали «Одуванчик», сообщает «Слово и Дело». Стоимость «Спутников» теперь доходит до десятков тысяч рублей.

Вполне возможно, что буквально десять лет назад, выкидывая «Одуванчик» на помойку, вы радовались, что наконец избавились от «советского хлама». И зря. Сегодня, благодаря вошедшему в моду в России стилю дизайна Mid-century modern, за такую люстру можно выручить от 15 до 30 тысяч рублей — всё зависит от количества сохранившихся блюдечек, — рассказали в издании.

Журналисты также порекомендовали проверить квартиру на другие предметы советской эпохи и сохранить их. Они тоже могут стать популярными при очередном изменении трендов.

Ранее интерьер своего замка в подмосковной деревне Грязь показал артист Максим Галкин. С первого этажа, пол которого облицован чёрно-белой плиткой, ведёт на второй большая парадная лестница. Её украшают искусные перила, над лестницей нависают балкончики с витиеватыми узорами.