Электросамокатчики подожгли машину в Петербурге

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Двое мужчин на электросамокатах подожгли Audi Q7 возле бизнес-центра «Лайнер» на Вербной улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

На записи с камер видно, что мужчины метнули в машину бутылку с зажигательной смесью. Автомобиль вспыхнул, но его потушили. Было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, срок принудительных работ или лишения свободы может составить до пяти лет.

Audi Q7 принадлежит 44-летнему генеральному директору фирмы стройматериалов, он оценил ущерб в 100 тысяч рублей.

В ночь на 30 августа в Петербурге сгорели минимум пять автомобилей: BMW, Mazda, Lexus, Saab и Mercedes. Информации о пострадавших нет.

Ранее неизвестный в Севастополе поджёг Rolls-Royce стоимостью 31 млн 100 тысяч рублей. Автомобиль принадлежал местному бизнесмену.

В Москве, напротив, досталось электросамокатам. Кто-то испачкал солидолом электронные панели на 400 самокатах, которые сдают в аренду в районе Якиманка.