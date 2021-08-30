Электросамокатчики подожгли машину в Петербурге

Двое мужчин на электросамокатах подожгли Audi Q7 возле бизнес-центра «Лайнер» на Вербной улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».
На записи с камер видно, что мужчины метнули в машину бутылку с зажигательной смесью. Автомобиль вспыхнул, но его потушили. Было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, срок принудительных работ или лишения свободы может составить до пяти лет.
Audi Q7
В ночь на 30 августа в Петербурге сгорели минимум пять автомобилей: BMW, Mazda, Lexus, Saab и Mercedes. Информации о пострадавших нет.
Ранее неизвестный в Севастополе поджёг Rolls-Royce стоимостью 31 млн 100 тысяч рублей. Автомобиль принадлежал местному бизнесмену.
В Москве, напротив, досталось электросамокатам. Кто-то испачкал солидолом электронные панели на 400 самокатах, которые сдают в аренду в районе Якиманка.