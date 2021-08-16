Rolls-Royce за 31 млн рублей сожгли у бизнесмена в Севастополе

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Активистку Ольгу Кузьмину, которая в знак протеста против реновации залезла на дерево с арбалетом в Бабушкинском парке Москвы, собираются отправить в СИЗО. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По информации правозащитников, следствие хочет запросить содержание в СИЗО в качестве меры пресечения для Кузьминой. Ранее сообщалось, что сотрудники следственного отдела ОВД «Лосиноостровский» возбудили дело по статье о хулиганстве с...