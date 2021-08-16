Rolls-Royce за 31 млн рублей сожгли у бизнесмена в Севастополе
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
19:51, 16 августа 2021
Фото: pixabay.com
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Неизвестный в Севастополе поджёг Rolls-Royce стоимостью 31 млн 100 тыс. рублей. Автомобиль принадлежал местному бизнесмену, сообщает ФАН.
О происшествии в дежурную часть полиции по Балаклавскому району Севастополя сообщила москвичка, подруга владельца машины. Задержать преступника сразу не удалось.
На видео видно, как ночью к элитной иномарке походит неизвестный мужчина, которому на вид около 35 лет. Пироман поставил на автомобиль канистру, предположительно с бензином, после чего иномарка загорелась. Как сообщил хозяин, авто он приобрёл в январе 2020 года, — рассказал источник в правоохранительных органах.
Было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Учитывая способ — поджог — преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что жители алжирского города Ларбаа заживо сожгли подозреваемого в поджоге лесов. Полицейские пытались, но не смогли остановить самосуд.