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Rolls-Royce за 31 млн рублей сожгли у бизнесмена в Севастополе

19:51, 16 августа 2021
Rolls-Royce за 31 млн рублей сожгли у бизнесмена в Севастополе Фото: pixabay.com
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Неизвестный в Севастополе поджёг Rolls-Royce стоимостью 31 млн 100 тыс. рублей. Автомобиль принадлежал местному бизнесмену, сообщает ФАН.

О происшествии в дежурную часть полиции по Балаклавскому району Севастополя сообщила москвичка, подруга владельца машины. Задержать преступника сразу не удалось.

На видео видно, как ночью к элитной иномарке походит неизвестный мужчина, которому на вид около 35 лет. Пироман поставил на автомобиль канистру, предположительно с бензином, после чего иномарка загорелась. Как сообщил хозяин, авто он приобрёл в январе 2020 года, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Учитывая способ — поджог — преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жители алжирского города Ларбаа заживо сожгли подозреваемого в поджоге лесов. Полицейские пытались, но не смогли остановить самосуд.

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