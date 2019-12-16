https://static.news.ru/photo/fda64076-1ff8-11ea-87f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов заявил, что электронные паспорта граждан России будут надёжно защищены чипами отечественного производства.

В настоящий момент, насколько мне известно, специалисты в области информационной безопасности проводят соответствующие исследования. И я думаю, что он (электронный паспорт. — NEWS.ru) будет защищён надлежащим образом, — цитирует Мурашова ТАСС.

Замдиректора НКЦКИ отметил, что подобные методы защиты уже применяются в загранпаспортах. Мурашов подчеркнул, что волноваться о защищённости электронных паспортов гражданам России не придётся.

Как ранее передавал NEWS.ru, руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков спрогнозировал привлечение искусственного интеллекта к предсказанию террористических атак. Глава АТЦ уточнил, что под этим подразумевается использование «так называемых больших данных».