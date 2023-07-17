Электронные водительские права могут приравнять к физическим в России

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует приравнять электронные водительские права к физическим. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предъявление в электронном виде <...> сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов, — следует из документа.

Электронную версию удостоверения можно найти в приложении «Госуслуги Авто». Там же россияне могут посмотреть копию своего свидетельства о регистрации транспортного средства, оформить европротокол, оплатить или обжаловать штраф.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщал, что идут работы по согласованию документа. По его словам, изначально принять законопроект планировали до конца 2022 года.

Соответствующую возможность комментировал замначальника главка МВД по безопасности дорожного движения Олег Понарьин. По его словам, эксперименты по использованию цифрового кода вместо бумажных прав уже проводились в Московской области и Татарстане. ГИБДД, отметил он, полностью готова к такому нововведению.