В России до конца 2022 года планируется внедрить электронные водительские удостоверения, заявил начальник Госавтоинспекции Михаил Черников, слова которого приводит РИА Новости. Он напомнил, что проект разрабатывается ГИБДД совместно с Минцифры.
В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, — сказал Черников.
Ранее сообщалось, что проект цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) планируют запустить в России с 1 декабря текущего года. Представители Федерального фонда обязательного медицинского страхования отметили, что нужная технологическая база, которая позволит россиянам перейти на электронные полисы, находится в высокой степени готовности.