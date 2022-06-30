В России появятся электронные водительские удостоверения МВД планирует до конца 2022 года внедрить электронное водительское удостоверение

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В России до конца 2022 года планируется внедрить электронные водительские удостоверения, заявил начальник Госавтоинспекции Михаил Черников, слова которого приводит РИА Новости. Он напомнил, что проект разрабатывается ГИБДД совместно с Минцифры.

В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, — сказал Черников.

Ранее сообщалось, что проект цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) планируют запустить в России с 1 декабря текущего года. Представители Федерального фонда обязательного медицинского страхования отметили, что нужная технологическая база, которая позволит россиянам перейти на электронные полисы, находится в высокой степени готовности.