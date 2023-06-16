Водителям могут разрешить предъявлять права в виде цифрового кода ГИБДД может разрешить водителям предъявлять права в виде цифрового кода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ГИБДД готова ввести в России возможность предъявления водительских прав и свидетельства о регистрации автомобиля в виде цифрового кода, рассказал в кулуарах ПМЭФ замначальника главка МВД по безопасности дорожного движения Олег Понарьин. По его словам, которые приводит ТАСС, подтверждение оригинальными документами при этом не потребуется.

Соответствующие эксперименты были проведены в Московском регионе, Татарстане. Мы как Госавтоинспекция готовы к такому введению, вопрос за законодателями, — сообщил Понарьин.

Замглавы ГУОБДД МВД добавил, что как только необходимая инфраструктура будет готова по всей России, в полиции «с удовольствием» будут ею пользоваться.

Изначально электронные водительские права в России планировали внедрить до конца 2022 года. В ГИБДД работали над этим проектом совместно с Минцифры.

Осенью 2022 года в тестовом режиме ГИБДД разрешила предъявлять права в электронном виде с помощью приложения «Госуслуги Авто». Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что ведется работа над тем, чтобы сервис стал доступен для автомобилистов по всей стране, в том числе в режиме офлайн там, где нет доступа к интернету.