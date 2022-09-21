ГИБДД разрешит предъявлять права в электронном виде в рамках эксперимента С 1 октября ГИБДД разрешит предъявлять права в мобильном приложении «Госуслуги Авто» в тестовом режиме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Электронное водительское удостоверение в тестовом режиме можно будет предъявлять с 1 октября, заявил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников в ходе международного форума Kazan Digital Week. По его словам, которые приводит РИА Новости, услуга будет доступна в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Он отметил, что сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД, чтобы цифровой документ стал в полной мере законным.

Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении «Госуслуги Авто», — сказал Черников

Он добавил, что сегодня ведется работа для того, чтобы этот сервис стал доступен для водителей по всей стране, в том числе и в режиме офлайн там, где отсутствует интернет.

В июне Черников заявлял о том, что в России до конца 2022 года планируется внедрить электронные водительские удостоверения. По его словам, проект разрабатывается ГИБДД совместно с Минцифры.

Ранее сообщалось, что проект цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) планируют запустить в России с 1 декабря текущего года. Представители Федерального фонда ОМС отметили, что нужная технологическая база, которая позволит гражданам перейти на электронные документы, находится в высокой степени готовности.