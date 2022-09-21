Электронное водительское удостоверение в тестовом режиме можно будет предъявлять с 1 октября, заявил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников в ходе международного форума Kazan Digital Week. По его словам, которые приводит РИА Новости, услуга будет доступна в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Он отметил, что сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД, чтобы цифровой документ стал в полной мере законным.
Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении «Госуслуги Авто», — сказал Черников
Он добавил, что сегодня ведется работа для того, чтобы этот сервис стал доступен для водителей по всей стране, в том числе и в режиме офлайн там, где отсутствует интернет.
В июне Черников заявлял о том, что в России до конца 2022 года планируется внедрить электронные водительские удостоверения. По его словам, проект разрабатывается ГИБДД совместно с Минцифры.
Ранее сообщалось, что проект цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) планируют запустить в России с 1 декабря текущего года. Представители Федерального фонда ОМС отметили, что нужная технологическая база, которая позволит гражданам перейти на электронные документы, находится в высокой степени готовности.