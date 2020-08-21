Эксперты выявили промышленное вещество в пробах, взятых у Навального

https://static.news.ru/photo/2242d1d2-e3ae-11ea-a55f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты, изучив пробы политика Алексея Навального, выявили наличие промышленного вещества, которое могло передаться через контакт с пластиковым стаканчиком.

Хромотографическое исследование показало наличие вещества «2-этилгексилдифенилфосфат», которое относится к промышленным химическим веществам, — сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

В ведомстве отметили, что это вещество добавляется в полимеры для повышения эластичности.

Не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт А. А. Навального с подобными предметами, например через пластиковый стаканчик, — цитирует ТАСС слова представителя ведомства.

Алексей Навальный находится в омской БСМП № 1 с 20 августа, он был госпитализирован после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска. Оппозиционер впал в кому, и его состояние оценивается как тяжёлое.

Врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года, заявил, что Навального необходимо эвакуировать в Европу. Однако ситуация с транспортировкой оппозиционера осложняется пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru ранее, директор ФБК Иван Жданов и Юлия Навальная утверждают, что им сообщили об определении вещества, обнаруженного в организме Алексея Навального. По словам Жданова, сотрудник транспортной прокуратуры рассказал, что в организме Навального найден «опасный яд», но не раскрыл его название, уточнив, что вещество опасно не только для пациента, но и для окружающих.