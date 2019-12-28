https://static.news.ru/photo/9b9db7de-1a25-11ea-8fa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Специалисты предупреждают, что категорически нельзя покупать бомбаж — вздутые с обеих сторон банки, и хлопуши — банки с выпуклостями на донышке, исчезающими при нажатии пальцем.

При этом хлопуша может быть первой стадией физического бомбажа или образовываться при переполненности тары, сделанной из слишком тонкой жести. А у бомбажа причины могут быть как физическими, так и химическими и микробиологическими, передаёт АГН «Москва».

Помимо этого, на полке нужно оставить банки с деформированными донышками, ржавчиной по закатному шву или на поверхности упаковки. Когда консервы открыты, рекомендуется посмотреть на поверхность содержимого. Если на рыбе образовался творожистый осадок (белковый налёт), это свидетельствует о том, что сырьё было либо несвежим, либо неправильно замороженным. Впрочем, для потребителя это неопасно. А в консервах с томатной заливкой стоит обратить внимание на то, не побледнел ли соус и не тянется ли он нитками — это может быть вызвано ошибками при стерилизации, и ставить такой продукт на новогодний стол не рекомендуется категорически.

Как писал NEWS.ru ранее, Роскачество дало советы о том, как выбрать качественную колбасу к новогоднему застолью. Ведомство сообщает, что важно учитывать цену колбасного изделия, его внешний вид, а также состав. Колбаса «докторская» входит в состав многих новогодних салатов. Её делают из качественных мясных ингредиентов, в основном из мышечной ткани. Поэтому эксперт советует выбирать «докторскую», отталкиваясь от стоимости мяса.