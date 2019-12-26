https://static.news.ru/photo/548b0c4a-2874-11ea-a459-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскачество дало советы о том, как выбрать качественную колбасу к новогоднему застолью. Ведомство сообщает, что важно учитывать цену колбасного изделия, его внешний вид, а также состав.

Колбаса «Докторская» входит в состав многих новогодних салатов. Её делают из качественных мясных ингредиентов, в основном из мышечной ткани. Поэтому эксперт советует выбирать «Докторскую» отталкиваясь от стоимости мяса.

Поскольку бескостная говядина стоит около 350, а свинина — 300 рублей за килограмм. Значит, отпускная цена предприятия на настоящую «Докторскую» по ГОСТу будет не ниже 400 рублей за килограмм. Плюс торговая наценка. Следовательно, на прилавке настоящая «Докторская» должна стоить не менее 700 рублей за один килограмм, — рассказала доктор технических наук, профессор Анастасия Семёнова.

В состав «Докторской» должны входить: мясо — свинина или говядина, вода, яйца (или меланж яичный), молоко (сухое или обезжиренное), соль, сахар и специи (как правило мускатный орех или кардамон). Важно то, чтобы вода находилось на третьем месте, а не на первом. Сначала в составе должно быть мясо. В составе колбасы могут быть пищевые добавки, например, Роскачество не советует брать колбасу без нитрита натрия (Е250) и аскорбиновой кислоты (Е300 и Е301), «лучше купить мяса», так как колбаса без этих добавок не только невкусная, но и небезопасная. В колбасе точно не должно быть: мяса птицы, сои, крахмала, клетчатки, сообщает ведомство.

Внешняя оболочка любого вида колбаса, должна быть целой, без загрязнений и воды. На влажной оболочке может возникнуть плесень. Ведомство рекомендует брать целый батон колбасы и не нарезать в общественном месте. В торговом зале могут быть микробы, которые попадают на колбасу в момент нарезки на слайсере.

Сервелат важно выбирать по срезу: шпиковые кусочки должны иметь белый или розоватый окрас, но не жёлтый. Зёрнышки шпика должны быть небольшими. В состав сервелата должны входить: говядина, свинина, перец, нитрит натрия (Е250), сахар и мускатный орех. Других ингредиентов в составе колбасы по ГОСТ не должно быть.

Как писал NEWs.ru ранее, диетолог Михаил Гаврилов рассказал, что соль, сахар, мука и крахмал в варёной колбасе действует на человека, как наркотик.