Эксперты рассказали об изменениях в туристическом секторе в 2021 году

https://static.news.ru/photo/c3a4954e-4833-11eb-911c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Глубина бронирования туров в 2021 году изменится, отдыхающие будут реже путешествовать и выбирать для поездок ближайшие регионы, полагают эксперты.

Пандемия коронавирусной инфекции повлияла на то, что люди стали бронировать поездки в последний момент. Падение доходов населения привело к снижению мобильности. В будущем году самыми востребованными будут авиабилеты лоукостеров, перевозчики будут заниматься оптимизацией расходов.

Эксперты считают, что трендом 2021 года станет локальный туризм. В период пандемии люди выбирают курорты, где отдыхающих меньше, появляется запрос на отдых небольшими группами, когда люди отправляются смотреть на заповедные места с местными гидами. Растёт спрос на активный отдых на природе: конные походы, велотуры, фитнес-туры, сплавы.

Восстановление международного туризма зависит от продолжительности пандемии и решения правительств. Вероятно, у путешественников будут требовать справки о состоянии здоровья, когда они будут отправляться за границу. В местах отдыха могут быть введены довольно существенные ограничения, а при малейшей опасности власти могут очень быстро закрывать границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Туту.ру».

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что в 2021 году сохранится спрос на внутренний туризм, а с помощью чартерных перевозок россияне смогут побывать в самых отдалённых уголках страны.

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