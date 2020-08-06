Эксперты рассказали о самых популярных способах проведения летнего отпуска

https://static.news.ru/photo/68c6542a-d7e3-11ea-ac71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Более 60% туристов планируют или уже провели летний отпуск в поездках по России.

Об этом говорят результаты исследования, проведённого компанией Ostrovok.ru. В онлайн-опросе приняли участие 2500 человек. 26% респондентов заявили, что планируют отпуск на море, 16% предпочитают провести каникулы на природе — в горах или заповедниках.

13% намерены навестить родственников и друзей в других городах. Примерно столько же выразили желание отправиться в экскурсионную поездку, передаёт РИА Новости.

8% россиян хотят в свой летний отпуск сплавляться по рекам и ходить в походы. При этом каждый пятый турист выразил желание отправиться в путешествие по России, но не может себе этого позволить. Столько же заявили, что не хотят путешествовать по РФ принципиально.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российским туристам начнут продавать туры для отдыхающих через электронную систему «Фортуна». С помощью неё они смогут получить скидку на отдых до 90%.