https://static.news.ru/photo/c56393ae-e122-11e9-a1a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Независимые эксперты оценили планы перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России.

По их мнению, отечественная экономика пока не готова к такому шагу. Сейчас на территории РФ наблюдается очень низкий уровень производительности труда. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в России в 2017 году он не превышал $26 в час, тогда как в Ирландии он составлял $99,5, в Норвегии — $83,1, в Бельгии — $76,8, в США — $72.

Доцент базовой кафедры Торгово‑промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева отметила, что переход на четырёхдневку нельзя реализовать в директивном порядке, так как перед этим нужно модернизировать ключевые фонды, обеспечить высокотехнологичные рабочие места и сформировать новые цифровые навыки, а также подготовить граждан к изменению функций и содержания труда.

Переход к четырёхдневной рабочей неделе вызовет падение доходов населения, — добавила она.

Эксперт считает, что из-за этого россияне будут искать подработку на дополнительный выходной день, а не отдыхать.

В свою очередь доктор экономических наук Александр Щербаков заявил, что продолжительность рабочего дня в восемь часов считается оптимальным. Так, при увеличении часов у сотрудников снижается работоспособность, а при уменьшении падает объём выпуск готовой продукции и сокращается размер зарплаты, передаёт « Профиль ».

Как писал News.ru, ранее глава Сбербанка Герман Греф признался, что уже много лет пытается перейти на шестидневную рабочую неделю, но мечтает о четырёхдневной. Как воплотить свою мечту в жизнь, он пока не знает.