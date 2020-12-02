Эксперты рассказали, когда избавляться от многоразовой маски

https://static.news.ru/photo/967ebb42-34e9-11eb-aaeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эффективность масок из ткани при защите от коронавирусной инфекции может серьёзно снизиться после долгого использования. Эксперты рассказали, как определить, что маска устарела и от неё пора избавляться.

Об этом сообщает Huffington Post. Опрошенные изданием эксперты считают первым признаком изношенность резинки. Растянутые и слабые крепления не позволяют ткани плотно прилегать к лицу, а это увеличивает риск заражения.

Помогают вирусу проникнуть в организм дырки и разрывы на ткани. Такую защиту лучше не использовать.

Пора выкидывать маску и когда её ткань истончилась. Если вы видите дым от дыхания на холоде, значит пришло время менять защиту.

Избавиться от маски следует и в случае, если на ней есть пятна даже после стирки. И неважно, появились ли они от пролитого кофе или косметики.

Тканевую маску лучше надевать не более 30 раз, предварительно постирав её перед каждым ношением. Исчерпав лимит стирок, нужно избавиться от неё, подчёркивают эксперты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что риск заражения коронавирусом существует в местах массового скопления людей, в частности на улице. Поэтому новые рекомендации ВОЗ носить маски даже на открытом воздухе имеют смысл, считает руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко. Маску надевать необязательно, если рядом никого нет, пояснил эксперт.