Эксперты оценили назначение Денисенко заместителем полпреда в СФО

Олег Денисенко, назначенный на должность заместителя полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе (СФО), с поставленной перед ним задачей справится, поскольку является профессионалом своего дела и хорошо знает регион. Такую оценку ему дали политолог Инна Ветренко и депутат заксобрания Омской области Константин Ткачёв, сообщает «ФедералПресс».

По словам политолога, для Денисенко настал «звёздный час», ему удалось пробиться в политику федерального уровня.

Он стремился добиться достаточно высокой узнаваемости, которую постепенно конвертировал в доверие со стороны власти к нему, — отметила Ветренко.

Ткачёв, в свою очередь, заявил, что Денисенко понимает проблемы региона и знает, как их решить.

С должностью заместителя полпреда он, безусловно, справится. Думаю, он будет плотно сотрудничать именно с партийной организацией и Омской областью, — сказал парламентарий.

Он назначении Денисенко заместителем полпреда СФО стало известно накануне. Соответствующее распоряжение подписал руководитель администрации президента Антон Вайно. Шесть лет назад Денисенко претендовал на должность главы Омской области, но проиграл выборы. Его избирательная кампания сопровождалась громкими скандалами. Годом позже он уступил на выборах в Госдуму, после чего прервал политическую деятельность на некоторое время.

Ранее сообщалось, что Сергей Меняйло, занимавший пост полпреда в СФО, в апреле временно назначен главой Северной Осетии. С тех пор эта должность остаётся вакантной.