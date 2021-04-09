Путин сменил главу Северной Осетии

https://static.news.ru/photo/7a68c6dc-992f-11eb-b71e-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке и назначении нового главы Северной Осетии. Вячеслава Битарова на этом посту временно сменил Сергей Меняйло.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, Битаров ушёл в отставку по собственному желанию.

Меняйло до нового назначения работал в должности полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. Путин в ходе общения с ним по видеосвязи отметил, что хорошо знаком с его работой.

У меня только один вопрос, на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне? — приводит РИА Новости слова главы государства.

Меняйло заверил президента, что готов к работе на новом месте.

В последние несколько дней Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Оба решили уйти в отставку по собственному желанию.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал простым совпадением массовую отставку глав регионов. Он отметил, что такое в стране происходило и ранее.