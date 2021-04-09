Эксперты назвали способы защиты от атак на банковские счета

https://static.news.ru/photo/3a68b7ba-99be-11eb-b587-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преступникам, которые получили возможность перехватывать sms-коды, не удастся провести массовую атаку в банках благодаря различным уровням защиты, в том числе и со стороны самих клиентов, сообщили эксперты в сфере информационной безопасности.

По словам гендиректора производителя DeviceLock компании «Смарт Лайн Инк» Олеси Ярмоленко, в даркнете можно найти несколько вариантов доступа к коммутатору неизвестного оператора мобильной связи. Некоторые предоставляют ограниченные возможности, например, только доступ к местоположению, а другие — полный контроль над системой сигнализации SS7.

Её слова подтвердил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

В результате атак с использованием уязвимости протокола SS7 злоумышленники могут перехватить голосовой трафик, sms и иногда web-трафик, — объяснил он.

Так хакеры могу узнать сведения о втором факторе для аутентификации, если его присылают в sms. По словам специалиста, они могут пытаться перехватить второй фактор для доступа к счетам клиентов банков, однако такие случаи будут точечными, а не массовыми.

Пользователям важно помнить, что в результате этой атаки злоумышленники могут узнать второй фактор, однако первый остаётся им неизвестен. Поэтому важно создавать сложные пароли, никому их не сообщать и оставаться бдительными, — подчеркнул Голованов.

В свою очередь Ярмоленко отметила, что крупную атаку, скорее всего, быстро зафиксируют антифрод-системы операторов, поэтому преступники, предположительно, направят силы на несколько сотен абонентов, которые имеют привязанный к телефонным номерам онлайн-банк и большие остатки по счетам. Информацию таких клиентов могут собрать при помощи криминальной услуги «банковского пробива», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России в 2020 году инициировал блокировку почти 7,7 тысячи сайтов. Среди них были мошеннические ресурсы, замаскированные под продажу авиа- или железнодорожных билетов, и сервисы по переводу средств, говорится в тематическом обзоре регулятора.