Эксперт: землетрясения и вулканизм не могли взывать загрязнение на Камчатке

https://static.news.ru/photo/47cad7c8-0795-11eb-8f8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greenpeace

Сейсмическая и вулканическая активность вряд ли могли привести к загрязнению прибрежных вод Камчатки, говорится в статье директора Камчатского филиала Единой геофизической службы Данилы Чеброва, опубликованной на сайте учреждения.

По его словам, сценарий геодинамического явления является «крайне маловероятным», так как в последнее время значительные землетрясения не фиксировались, подводных вулканов в Авачинском заливе нет, а «новые точно не образовывались».

Незаметные извержения планетарного масштаба не происходили, газогидраты не выбрасывались. Оставшуюся незначительную, но все же отличную от нуля вероятность оставим на то, что наши знания не абсолютны, Земля не любит окончательных заключений, зато любит подкидывать нам сюрпризы, — отметил он.

В статье Чебров пояснил, что в мировой практике отсутствуют примеры массовых отравлений после землетрясений, отметив, что сами по себе подземные толчки не приводят к выбросам в атмосферу или гидросферу каких-либо веществ. Эксперт добавил, что в случае с Камчаткой «всё вообще просто» — за последние время сейсмичность региона не показывает «выдающихся показателей».

И в Авачинском заливе также не происходило чего-то заметного, только слабые события... Таким образом, влияние сейсмичности на выбросы вредных веществ можно полностью исключить, — подчеркнул он.

Автор также исключил версию о том, что загрязнение вод произошло из-за подводного залива, так как на траверсе Авачинского залива и Камчатского полуострова нет известных подводных вулканов.

Как писал NEWS.ru, специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) сообщили, что плотные отложения и изменение цвета воды обнаружены в реке Налычева, впадающей в Авачинский залив.

Ранее следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео с пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.

Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три версии причин загрязнения воды, включая техногенное воздействие и природный фактор