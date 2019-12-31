Экономист Дмитрий Болкунец прокомментировал сообщения о якобы достижении в последний момент договорённости с Россией о поставках нефти и газа.
По его мнению, соответствующие заявления пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко являются попыткой выдать «желаемое за действительное».
Наступает 1 января, а контракта нет ни по газу, ни по нефти. Для Лукашенко это катастрофа. Прекращаются поставки нефти. А газ, как говорили, будет временно поставляться Белоруссии, — сообщил эксперт.
Он пояснил, что российская сторона опасается действий, которые может предпринять Минск, помня о прошлых действиях, когда белорусский лидер «просто отбирал газ, который шёл транзитом в Европу», отметив, что России «скандал не нужен».
Болкунец считает, что договорённости отсутствуют из-за того, что Белоруссия недовольна предлагаемыми Москвой ценами.
А все заявления Лукашенко о том, что Белоруссия начнёт поставлять нефть из Прибалтики и из Польши, — это шантаж. Для этого нужно заключать контракты, — заявил экономист.
Он добавил, что также для этого нужны свободные ёмкости, поэтому на согласование потребуется несколько недель или месяцев.
Согласно мнению эксперта, своими словами Лукашенко пытается успокоить электорат. А последняя череда заявлений также связана с первым визитом госсекретаря США Майкла Помпео.
Очевидно, что для Лукашенко крайне важно продемонстрировать, что Россия давит на него, шантажирует. И он будет просить помощи у Помпео, — подчеркнул Болкунец.
Комментируя позицию России по данному вопросу, эксперт напомнил о словах главы страны Владимира Путина о том, что Москва больше не будет субсидировать белорусскую экономику просто так,
Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко договорился с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о поставках нефти в Белоруссию. В качестве исключительной меры, пока не будут заключены нефтегазовые контракты, поставки будут осуществляться без этих документов.
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