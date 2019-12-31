https://static.news.ru/photo/2097ae4c-2c6c-11ea-8e2e-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экономист Дмитрий Болкунец прокомментировал сообщения о якобы достижении в последний момент договорённости с Россией о поставках нефти и газа.

По его мнению, соответствующие заявления пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко являются попыткой выдать «желаемое за действительное».

Наступает 1 января, а контракта нет ни по газу, ни по нефти. Для Лукашенко это катастрофа. Прекращаются поставки нефти. А газ, как говорили, будет временно поставляться Белоруссии, — сообщил эксперт.

Он пояснил, что российская сторона опасается действий, которые может предпринять Минск, помня о прошлых действиях, когда белорусский лидер «просто отбирал газ, который шёл транзитом в Европу», отметив, что России «скандал не нужен».

Болкунец считает, что договорённости отсутствуют из-за того, что Белоруссия недовольна предлагаемыми Москвой ценами.

А все заявления Лукашенко о том, что Белоруссия начнёт поставлять нефть из Прибалтики и из Польши, — это шантаж. Для этого нужно заключать контракты, — заявил экономист.

Он добавил, что также для этого нужны свободные ёмкости, поэтому на согласование потребуется несколько недель или месяцев.

Согласно мнению эксперта, своими словами Лукашенко пытается успокоить электорат. А последняя череда заявлений также связана с первым визитом госсекретаря США Майкла Помпео.

Очевидно, что для Лукашенко крайне важно продемонстрировать, что Россия давит на него, шантажирует. И он будет просить помощи у Помпео, — подчеркнул Болкунец.

Комментируя позицию России по данному вопросу, эксперт напомнил о словах главы страны Владимира Путина о том, что Москва больше не будет субсидировать белорусскую экономику просто так, передаёт «Взгляд».

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко договорился с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о поставках нефти в Белоруссию. В качестве исключительной меры, пока не будут заключены нефтегазовые контракты, поставки будут осуществляться без этих документов.