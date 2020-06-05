Эксперт сравнил ущерб от ЧП в Норильске с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС

Разлив нефтепродуктов в Норильске может нанести экосистеме ущерб, сопоставимый с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году. Такого мнения придерживается научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Михаил Глубоковский.
Он отметил, что гибель рыбы из-за попадания дизтопива в реку Амбарная предотвратить уже невозможно. По словам эксперта, плёнка на поверхности воды лишит обитателей реки кислорода, а осевшие на дно токсины — пищи.
На восстановление экосистемы потребуются годы, придётся строить заводы по искусственному воспроизводству рыбы,
Арктическая экосистема в принципе очень уязвима, там короткий период вегетации, вечная мерзлота, свои особенности флоры и фауны, — пояснил эксперт.
ЧП В Норильске произошло 29 мая. В результате разгерметизации резервуара произошла утечка около 20 тысяч тонн дизтоплива, часть которого попала в реку Амбарная. По версии МЧС, причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива стало проседание свай фундамента.
3 июня был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По факту происшествия было возбуждено несколько уголовных дел о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод, порче земли и халатности.
В «Норникеле» заявили, что проливы нефтепродуктов могут быть ликвидированы в двухнедельный срок.
В российском отделении Greenpeace первоначально оценили ущерб окружающей среды в 6 млрд рублей, а затем повысили эту сумму до 10,2 млрд. При этом глава отделения Владимир Чупров отметил, что «Норникель» может избежать его возмещения, если затратит примерно столько же на устранение последствий разлива.
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