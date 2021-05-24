Эпидемиолог: ситуация с COVID выровняется через год

https://static.news.ru/photo/4ddc8220-bd33-11eb-aa18-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неспокойная ситуация в мире из-за коронавирусной инфекции сохранится ещё полгода-год. Об этом заявила один из ведущих экспертов по COVID-19, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, выступая на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского, пишет KP.RU.

Как отметила специалист, в целом обстановка в России с коронавирусом выглядит лучше, чем во многих других странах. По общему уровню заболеваемости на 100 тысяч населения страна занимает 72-е место, а по уровню смертности на 100 тысяч населения — 60-е место.

Пшеничная прогнозирует, что после знакомства иммунной системы c COVID-19 благодаря тренировке клеточной памяти этот вирус может стать не более опасным, чем сезонная банальная простуда.

Пока у нас не сформировался коллективный иммунитет, решающую роль в сдерживании распространения инфекции продолжают играть так называемые меры неспецифической профилактики. Несмотря на споры, большинство исследований доказывает: такие меры работают, — отметила она.

В частности, речь идёт о защите глаз с помощью специальных щитков или очков, соблюдении социальной дистанции и ношении масок.

Она также отметила, что последние исследования доказали, что новые штаммы коронавируса не имеют повышенной контагиозности. По словам Пшеничной, рост числа заболевших был связан в большей степени с несоблюдением санитарных мер. Все случаи повторного заражения крайне редки и связаны с особенностями иммунной системы некоторых людей.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в российских регионах всё ещё остаётся напряжённой. По его мнению, помочь избежать большего числа заражений может только вакцинация.