Эксперт считает, что Навальный ждёт яркого повода, чтобы вернуться в Россию

https://static.news.ru/photo/672e80ba-241e-11eb-844c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский оппозиционер Алексей Навальный не торопится возвращаться на родину после лечения в Германии, так как сейчас в стране нет достаточно интересной повестки, считает представитель Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев.

Он уверен, что пока в стране не намечаются какие-либо выборы и запрещены митинги из-за пандемии коронавируса, Навальный, вероятнее всего, останется за границей.

Навальный — не самостоятельная фигура. Вероятно, его кураторы хотят как-то разыграть его возвращение домой — с помпой, поярче. Возможно, придумывают целую большую постановку, спектакль. Но сейчас не та повестка, чтобы возвращаться, — заявил эксперт порталу URA.RU.

Матвейчев предполагает, что за российским блогером стоит английская разведка. К таким выводам он пришёл, основываясь на заявлениях о попытке отравить Навального нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое в марте 2018 года было якобы применено против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском городке Солсбери.

Плюс все друзья Навального из Англии, — добавляет политолог.

Эксперт настаивает, что вся ситуация с отравлением Навального была смоделирована, чтобы подорвать авторитет российской власти и президента Владимира Путина в частности.

Навальный в течение месяца находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом 22 августа 2020 года. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало от РФ расследовать случившееся. Москва запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов. Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал аннулировать загранпаспорт российского оппозиционера Алексея Навального, чтобы он не вернулся в Россию.